Якщо робити правильні речі, ВВП України через 10 років може перевищити ВВП РФ, - Рубіо

США хочуть, щоби після війни економіка України не просто відновилася, а почала процвітати.

"Вони насправді незалежні та суверенні. І слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати, і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти", - сказав держсекретар США Марко Рубіо.

На думку Рубіо, якщо зробити правильні речі, то ВВП України за 10 років може перевершити російський, повідомляє Fox News.

"На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати. Це відбувається на іншому континенті. Ми займаємося цим, тому що тільки ми можемо це зробити", - додав він.

