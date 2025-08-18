Стратегічні пріоритети: контроль над Чорним морем важливіший за території

Колишній офіцер Королівського флоту Великої Британії, кавалер ордена Британської імперії Том Шарп у колонці для The Telegraph наголошує, що стратегічно життєво важливим для України є контроль над Чорним морем, а не лише боротьба за Донбас.

На його думку, Донбас часто сприймається як предмет торгу, тоді як тисячі українських військових героїчно захищають і звільняють території. Проте саме Чорне море визначає економічну та стратегічну стабільність країни. «Попри те, що увага світу переважно прикута до сухопутних операцій, море часто залишається поза кадром. Українські ЗС добре усвідомлюють його значення», — пише Шарп.

Автор наводить приклад повідомлень OSINT-спільнот: українські МіГ-29 супроводжують вантажні судна, які прямують до Одеси, що свідчить про стратегічний пріоритет контролю над морем.

У період із липня 2022 по липень 2023 року працювала Чорноморська зернова ініціатива за посередництва ООН та Туреччини, яка дозволила експортувати понад 33 млн тонн зерна. Однак у липні 2023 року Росія вийшла з угоди, відновила атаки на портову інфраструктуру та замінування морських шляхів, що спричинило значне скорочення експорту.

У відповідь Україна адаптувалася: розробила морські дрони, активізувала ракетні удари та спецоперації, змусивши російський Чорноморський флот відступити до Севастополя. Шарп називає це однією з найяскравіших сторінок сучасної військово-морської історії.

Втрата свободи судноплавства може коштувати Україні 10–12% ВВП, а непрямі економічні наслідки — до 30%. Крім того, це загрожує стабільності країн, що залежать від українського експорту. «Вільний доступ до Чорного моря є критично важливим. Жодна перемога на суші не компенсує його втрату», — підкреслює Шарп.

Він закликає міжнародну спільноту та українське керівництво не фокусуватися лише на сухопутних бойових діях, адже ігнорування морського фронту може підірвати національну безпеку України вже у найближчій перспективі.

