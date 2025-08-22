Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки для України на морі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки для України.

Про це глава держави сказав під час пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте у Києві.

"Поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі та в небі, а хто готовий фінансувати. Хто через свою конституцію не може бути присутній в будь-яких видах, але готові фінансувати. Хто, наприклад, як Туреччина, яка заявила на останній зустрічі "Коаліції охочих": ми хочемо бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря", - сказав він.

Зеленський додав, що зарано казати про всі країни.

"Інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми розумітимемо, хто, чим і як може допомогти", - сказав президент.