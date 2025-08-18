В Україні створять Коаліцію для боротьби з незаконним вивезенням культурних цінностей

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України ініціює створення Коаліції з протидії незаконному вивезенню культурних цінностей. Ця міжсекторальна платформа має об'єднати зусилля державних інституцій, міжнародних експертів, правоохоронних органів та громадського суспільства, щоб системно реагувати на злочини у сфері культури, інформує ForUА.

Про це стало відомо під час зустрічі заступника міністра Андрія Наджоса з міжнародними партнерами: представником Консультативної місії ЄС Матіасом Нойнером та дослідницями Curia Lab (США) Кетрін Гаррель і Фіною Грінланд.

Зустріч є одним з етапів підготовки до міжнародної Конференції з питань протидії незаконному переміщенню українських культурних цінностей, яка запланована на вересень. Захід буде присвячений формуванню національних підходів до роботи підрозділів, що протидіють злочинам проти культурної спадщини, та їх взаємодії з міжнародними партнерами.

Наджос також зазначив, що наразі триває робота над ініціюванням санкцій проти осіб та установ, причетних до легалізації викрадених об'єктів, а також налагодження співпраці з міжнародними організаціями задля притягнення винних до відповідальності.

Росія викрала понад 650 тис. українських артефактів

Під час зустрічі представники Curia Lab презентували результати досліджень, що стосуються масштабного незаконного переміщення культурних об'єктів з тимчасово окупованих територій України. За словами Фіони Грінланд, з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 650 тис. одиниць культурної спадщини. Серед викраденого — музейні артефакти, архіви, книги, ікони та твори мистецтва.

Дослідники ідентифікували щонайменше 67 українських музеїв, з яких було вивезено цінні предмети. Часто їх перереєстровують у російських державних фондах зі зміненим описом та сфальсифікованим походженням. Також зафіксовано факти цифрової каталогізації артефактів, що свідчить про спроби РФ легалізувати їх як частину "російської культурної спадщини".

