Названо п'ять професій, які опинились під загрозою зникнення

До 2030 року мільйони робочих місць можуть зникнути через стрімкий розвиток штучного інтелекту та автоматизації. За даними аналітиків Coursera, McKinsey та Всесвітнього економічного форуму, під найбільшим ударом опиняться професії, що складаються з рутинних, повторюваних завдань, інформує ForUА.

Особливо вразливими є п’ять сфер, де вже сьогодні відбувається активне заміщення людської праці технологіями:

Виробництво: Роботи вже успішно виконують завдання на конвеєрах, пакування та складання, витісняючи працівників, що займалися ручною працею.

Адміністративні посади: Електронний документообіг, автоматизовані системи та чат-боти швидко зменшують потребу в офісному персоналі, який раніше виконував типові адміністративні функції.

Транспорт та логістика: Безпілотні автомобілі та автоматизовані склади роблять значну частину працівників, що займаються перевезеннями та сортуванням, непотрібними.

Роздрібна торгівля: Касири все частіше поступаються місцем касам самообслуговування. Крім того, онлайн-замовлення та маркетплейси суттєво зменшують необхідність у продавцях.

Продажі та клієнтський сервіс: Генерацію потенційних клієнтів (лідів) та первинні консультації вже активно виконують CRM-системи та ШІ-асистенти, що знижує попит на спеціалістів у цих галузях.

Як адаптуватися до змін?

Фахівці закликають не панікувати, а готуватися до майбутніх змін уже сьогодні. Головний акцент варто робити на розвитку навичок, які важко автоматизувати. Експерти радять:

Переорієнтуватися на професії, що вимагають особистого контакту, емпатії та складних рішень, наприклад, у сфері догляду за людьми, управління персоналом та стратегічного планування.

Розвивати так звані «м’які навички» ( soft skills ): креативність, критичне мислення та комунікаційні здібності. Вони стають дедалі ціннішими в епоху автоматизації.

Опановувати інструменти ШІ та інтегрувати їх у свою роботу, перетворюючись із конкурента технологій на їхнього партнера.

Оновлювати резюме та профіль у LinkedIn , щоб акцентувати увагу на сучасних компетенціях та готовності до змін.

Відстежувати тренди та бути готовим до постійного навчання протягом усього життя.

Світовий ринок праці стоїть на порозі трансформації, але ті, хто готовий вчитися та адаптуватися, зможуть успішно використати нові можливості, які з’являються завдяки технологічному прогресу.

