Путінські заяви не свідчать про готовість до компромісу, - ISW

Російський диктатор Владімір Путін на спільній з президентом США Дональдом Трампом пресконференції не сказав нічого, що вказувало б на пом’якшення його військових цілей або готовність піти на компроміс щодо них. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російський лідер повторив дві стандартні наративні лінії, які Кремль використовує, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну та вбити клин між Сполученими Штатами, Європою та Україною.

«Путін знову продемонстрував, що з 2021 року (У липні 2021 року Путін опублікував статтю «Історична єдність росіян і українців» про те, що українці та білоруси завжди належали до російської нації через їх спільний «історичний і духовний простір») він не змінив своїх поглядів на суверенітет України і, як і раніше, не зацікавлений у серйозних мирних переговорах з Україною. Путін використав спільну прес-конференцію після саміту на Алясці 15 серпня, щоб нагадати про давню риторику Кремля про те, що Росія і Україна мають «одні й ті ж корені» і що Росія вважає Україну «братньою» нацією», – йдеться у звіті.

У ISW додають, що послідовність між заявами Путіна на пресконференції з Трампом 15 серпня та його попередніми заявами свідчить про те, що він залишається прихильником думки, що існування України як держави та її територіальна цілісність залежать від союзу України з Росією.



На пресконференції Путін, повторивши кілька давніх інформаційних операцій Кремля, говорив про війну в Україні, історію Росії та відносини між США та Росією. Він послався на географічну близькість Аляски та РФ, згадав про військову співпрацю між США та Радянським Союзом під час Другої світової війни, щоб штучно підкреслити двосторонні відносини між США та Росією. Путін наголосив на важливості вирішення «корінних причин» війни в Україні, яку Кремль визначив як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.

Читайте також: Перемир’я не досягнуто, але Україну «не продали». Саміт на Алясці: успіх чи провал?

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Вранці 16 серпня Дональд Трамп поінформував Володимира Зеленського та інших європейських лідерів про свій саміт з Путіним. Відбулася розмова Зеленського та Трампа, а також інша за участі європейських лідерів та генсека НАТО.

Після цієї розмови Зеленський повідомив, що «всі деталі по завершенню війни» збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії наголошують, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України». Також вони визнають, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, які дозволять їй ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.