Посол України в Ізраїлі побував у секторі Газа: росіяни постачають регіон не тільки зброєю, а й своїми методами дезінформації

Палестинці є хорошими учнями своїх російських наставників у питаннях пропаганди та кампаній із дезінформації. Про це з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара заявив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Український посол разом із представниками іноземних дипломатичних місій відвідав контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом на кордоні із Сектором Газа. Про це повідомило посольство України у Facebook.

Учасники візиту отримали на місці інформацію про поточну ситуацію, останні події та процес доставлення гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Корнійчук зазначив, що Україна надто добре знає, як росіяни майстерно використовують спотворення фактів і фейкові новини як альтернативний, але вельми ефективний інструмент у своїй міжнародній інформаційній війні.

"Очевидно, що росіяни постачають регіон не тільки зброєю, а й своїми методами дезінформації", — додав посол.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не має "іншого вибору", окрім як посилити свій наступ у Газі, оскільки його країна стикається з посиленою критикою за свою поведінку на тлі війни на цій території.