Повне безумство: пішаки Путіна насміхаються з Трампа

Речниця МЗС Росії Марія Захарова вважає, що зустріч лідерів РФ і США на Алясці поклала край дипломатичній ізоляції Москви на Заході.

Коментар вона опублікувала у своєму Telegram.

"Західні ЗМІ у стані, який можна назвати божевіллям, що переходить у повне безумство: три роки вони розповідали про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону килимну доріжку, якою зустрічали президента Росії у США", – заявила Захарова.

Своєю чергою німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який до 2022 року очолював Мюнхенську безпекову конференцію та лишається одним з найбільш шанованих експертів у світі у питаннях зовнішньої політики, переконаний, що зустріч на Алясці закінчилася перемогою Путіна.

Після завершення короткої підсумкової пресконференції лідерів Ішингер зробив заяву про те, що результати зустрічі для двох сторін є разюче відмінними.

"Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого", – коротко описав він підсумки переговорів.

"Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу. Явно 1:0 на користь Путіна. Жодних нових санкцій, – перерахував він наслідки перемовин. – Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування".

Як повідомлялося, після завершення зустрічі Дональд Трамп анонсував нові переговори з Путіним, можливо у Москві.

Ставлення до переговорів від початку було скептичним, з Європи Трампу з Путіним нагадали про Мюнхен-1938. Водночас, президент США наголошував, що прямує на зустріч з Путіним не для того, щоб вести переговори від імені України.