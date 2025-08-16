На Алясці тема проведення тристороннього саміту Трампа, Зеленського і Путіна взагалі не порушувалася

Дата наступної зустрічі президента США Дональда Трампа і Владіміра Путіна поки невідома. Про це, як пишуть росЗМІ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Крім того, за словами Ушакова, тема проведення тристороннього саміту Трампа, Зеленського і Путіна поки не порушувалася.

Симптоматично, що після п’ятничної зустрічі на Алясці з російським лідером Владіміром Путіним президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що укладення угоди щодо припинення війни залежить від президента України Володимира Зеленського.

"Тепер це дійсно залежить від президента Зеленського. Я б також сказав, що європейські країни теж мають трохи долучитися. Але це залежить від президента Зеленського. Я думаю, що ми готові, і якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі", - зазначив Трамп.

На запитання журналіста, що б Трамп порадив Зеленському після зустрічі з Путіним, очільник Білого дому сказав: "укласти угоду", щоб закінчити війну.

"Це зовсім не вирішене питання. І Україна має погодитися. Президент Зеленський має погодитися", - наголосив Трамп, не уточнивши, що це має бути за угода.

Президент США також зауважив, що він і Путін домовилися про більшість питань, але є ще одна-дві проблеми, з приводу яких вони не згодні. На запитання, чи скаже він, про що йдеться, Трамп відповів: "Ні, краще не буду".

Він укотре повторив, що США нібито надали Україні $350 мільярдів на оборону, тоді як Європа надала лише $100 мільярдів.

"Війни - це дуже погано; здається, я маю здатність їх припиняти", - вважає Трамп.

Очільник Білого дому також укотре заявив, що "завжди мав чудові стосунки" з Путіним, але співпраця між США і Росією стала неможливою через розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, яке він називає "аферою".

Він також розповів, що мав можливість поговорити з Путіним наодинці після їхньої 12-хвилинної пресконференції. Путін "говорив дуже щиро", сказав Трамп про його бажання закінчити війну.

При цьому глава Білого дому не згадав, що війна почалася з рішення Путіна захопити українські території у 2014 році, а у 2022 році кремлівський очільник наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

На прохання журналіста оцінити зустріч за шкалою від 1 до 10, Трамп назвав цифру "10", оскільки стало зрозуміло, що лідери двох ядерних держав можуть співпрацювати.

"Добре, коли дві великі держави ладнають між собою", – сказав Трамп.

Також глава Білого дому висловив задоволення з приводу слів Путіна про те, що війни не було б, якби Трамп був при владі в 2022 році.

Нагадаємо, що більшість опитаних напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна американців не вірять у здатність Трампа ухвалювати мудрі рішення щодо війни в Україні.

Результати опитування Pew Research Center свідчать, що майже 60% "не дуже впевнені", або "зовсім не впевнені", що Трамп може приймати "мудрі рішення" щодо найсмертоноснішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Американці розділилися порівну у думці щодо того, чи повинні США допомагати Україні захищатися у війні, причому демократи набагато частіше висловлювались на підтримку допомоги США Україні. Але менше ніж кожен третій американець вважає війну серйозною загрозою інтересам США, що є різким падінням порівняно з 2022 роком, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.