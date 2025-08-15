АРМА шукає управителя для майна Медведчука вартістю понад 123 млн грн

Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на обрання управителя для арештованого майна колишнього народного депутата Віктора Медведчука, якого звинувачують у державній зраді. Про це повідомила пресслужба АРМА.

До переліку активів входить житловий будинок площею 731,6 кв. м із земельною ділянкою на березі Дніпра в Києві, а також три квартири в Деснянському та Оболонському районах столиці.

Загальна вартість нерухомості оцінюється в понад 123 млн грн. Гроші, отримані від управління цим майном, будуть надходити до державного бюджету та спрямовуватися на обороноздатність України.

Конкурс розпочався 14 серпня через систему Prozorro, а пропозиції можна подати до 29 серпня 2025 року. До участі запрошуються всі, хто відповідає кваліфікаційним вимогам.

ForUA нагадує, у 2024 році суд заборонив продавати активи Медвечука. АРМА оскаржуватиме це рішенняу суді заборону обґрунтували «можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів». Суд вважає, що реалізація цих активів може стати на заваді, якщо будуть позитивні рішення про їх стягнення в дохід держави. Наразі Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) вже зупинило всі активні торги.