Стали відомі учасники лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2026

Оголошено перелік виконавців, які можуть потенційно представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2026. Національний відбір продовжується, і його переможець поїде до Відня.

Серед 15 артистів, які потрапили до лонглиста Національного відбору, є як добре відомі імена, так і нові відкриття української музичної сцени.

Потенційні учасники Нацвідбору на Євробачення-2026:

ANSTAY

Jerry Heil

Karyotype

KHAYAT

LAUD

LELÉKA

MOLODI

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Євробачення-2026 відбудеться у столиці Австрії, Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал конкурсу пройде 16 травня.