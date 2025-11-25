﻿
Культура

Стали відомі учасники лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2026

Оголошено перелік виконавців, які можуть потенційно представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2026. Національний відбір продовжується, і його переможець поїде до Відня.

Серед 15 артистів, які потрапили до лонглиста Національного відбору, є як добре відомі імена, так і нові відкриття української музичної сцени.

Потенційні учасники Нацвідбору на Євробачення-2026:

  • ANSTAY

  • Jerry Heil

  • Karyotype

  • KHAYAT

  • LAUD

  • LELÉKA

  • MOLODI

  • MON FIA

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • OKS

  • The Elliens

  • Valeriya Force

  • Марта Адамчук

  • ЩукаРиба

Євробачення-2026 відбудеться у столиці Австрії, Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал конкурсу пройде 16 травня.

 Автор: Наталка Печерська

