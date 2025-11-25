Стали відомі учасники лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2026

Оголошено перелік виконавців, які можуть потенційно представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2026. Національний відбір продовжується, і його переможець поїде до Відня.
Серед 15 артистів, які потрапили до лонглиста Національного відбору, є як добре відомі імена, так і нові відкриття української музичної сцени.
Потенційні учасники Нацвідбору на Євробачення-2026:
-
ANSTAY
-
Jerry Heil
-
Karyotype
-
KHAYAT
-
LAUD
-
LELÉKA
-
MOLODI
-
MON FIA
-
Monokate
-
Mr. Vel
-
OKS
-
The Elliens
-
Valeriya Force
-
Марта Адамчук
-
ЩукаРиба
Євробачення-2026 відбудеться у столиці Австрії, Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал конкурсу пройде 16 травня.Автор: Наталка Печерська