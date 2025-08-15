В своєму оці не бачить колоду: польська влада запроторила українських підлітків на три місяці за ґрати

Правоохоронні органи Польщі взяли під варту підозрюваних у скоєнні актів вандалізму українців терміном на три місяці.

Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Укрінформ.

«За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці. Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що справа перебуває на контролі консульської установи.

Раніше поліція Польщі затримали 17-річного громадянина України, якого підозрюють в актах вандалізму та розпалюванні національної ворожнечі. Посольство України засудило акти вандалізму проти місць пам’яті на території Польщі і назвало їх російською провокацією.

13 серпня поліція Вроцлава заявила про затримання двох 17-річних українців.

Польське слідство стверджує, що затримані розміщували «прапори Бандери» та «гасла, що пропагували нацистську ідеологію» на фасадах будівель та пам'ятників, присвячених жертвам Волинської трагедії.

Нагадаємо, що на горі Монастир у селі Верхрата, Підкарпатське воєводство, Польща, знаходиться могила вояків УПА, де поховано 62 бійці. Вона розташована неподалік кордону з Україною. Меморіал неодноразово зазнавав актів вандалізму, зокрема, у 2015 році було розбито меморіальну плиту, а у 2020 році її повністю знищили. У 2020 році Польща відновила меморіальну плиту, але без списку імен загиблих, що викликало обурення української сторони. Українська сторона вимагає повного відновлення пам'ятника згідно з первісним виглядом.

До слова, вандалів, які неодноразово руйнували цю та інші могили українських героїв на території Польщі, до цих пір не покарано.