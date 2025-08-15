Нові російські балістичні ракети зменшили ефективність ППО Patriot в Україні

Агентство оборонної розвідки США (DIA) підтвердило, що нові російські балістичні ракети з покращеними маневровими характеристиками зменшили ефективність систем ППО Patriot в Україні.

Про це йдеться у звіті Спеціального генерального інспектора з посиланням на дані DIA, повідомляє War Zone.

У документі зазначено, що Повітряним силам України стало складніше постійно застосовувати Patriot через нові технічні можливості російських ракет. Вони здатні змінювати напрямок польоту і виконувати маневри, а не рухатися за класичною балістичною траєкторією.

"Це ускладнює перехоплення, але не робить його неможливим", - наголосив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Звіт наводить дані про невдалі спроби перехоплення. Під час атаки 28 червня українські сили знищили лише одну з семи балістичних ракет. 9 липня з 13 ракет було збито або приглушено сім. За словами Ігната, йдеться про "Іскандер-М" та північнокорейські KN-23, які тепер оснащують радіолокаційними приманками та застосовують квазібалістичні траєкторії.

14 липня президент США Дональд Трамп підтвердив угоду з НАТО щодо продажу зброї, яка буде постачатись Україні. Він сказав, що Штати продадуть "найкраще" військове обладнання на "мільярди" доларів.

Він також заявив, що Україна вже найближчим часом отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.