Північна Корея безперервно постачає Росії величезні обсяги боєприпасів, - ГУР

Українська розвідка виявила, що Північна Корея безперервно постачає Росії величезні обсяги боєприпасів — від артилерійських снарядів до балістичних ракет і реактивних систем залпового вогню, використовуючи морські, залізничні й повітряні маршрути. Лише через один цільовий канал постачають до кількох мільйонів снарядів на місяць.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у коментарі для LIGA.net.

Морська логістика:

Російські судна “Angara”, “Maria”, “Maia‑1” та “Lady R” щомісяця здійснюють рейси до портів Владивостока й Находки. За даними ГУР, через ці маршрути постачалися мільйони артилерійських снарядів, що становлять левову частину запасів у тилових арсеналах Кремля.

Залізничні доставки:

Контейнери з боєприпасами рухаються через прикордонну станцію Хасан. Стрімке зростання залізничних сполучень підтверджує, що Пхеньян підтримує російську артилерію — на лінії фронту багато підрозділів використовують снаряди саме корейського виробництва.

Повітряна швидкість:

Для пришвидшеного й прихованого транспортування використовуються літаки. Через нього в РФ надходять ракети малої дальності типів KN‑23/24 — зброя з можливостями автономного наведення.

Що конкретно надходить:

Балістичні ракети Hwasong‑11, що вже використовувалися Кремлем для ударів по Україні.

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) калібрів 600 мм, 240 мм та 107 мм.

Близько 190 самохідних артилерійських установок, 100 гаубиць та до 100 мінометів.

Загалом — до 6–9 мільйонів артилерійських снарядів (ці цифри називають різні джерела української та міжнародної розвідки).

У підсумку, КНДР фактично закриває критичні витоки російського артилерійського вогню, що дає можливість зберігати масовані обстріли в умовах внутрішнього дефіциту боєприпасів.