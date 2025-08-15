Комендантську годину скоротили на Харківщині

З 17 серпня у Харкові та більшості громадобласті комендантська година триватиме з опівночі до 5:00 ранку.

Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області у відповідь на звернення місцевого бізнесу.



Зміни стали можливими завдяки роботі ЗСУ та нинішній безпековій ситуації.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що новий графік не стосується населених пунктів, де місцева влада встановила посилену комендантську годину.

