﻿
Суспiльство

Комендантську годину скоротили на Харківщині

Комендантську годину скоротили на Харківщині

З 17 серпня у Харкові та більшості громадобласті комендантська година триватиме з опівночі до 5:00 ранку.

Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області у відповідь на звернення місцевого бізнесу.

Зміни стали можливими завдяки роботі ЗСУ та нинішній безпековій ситуації.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що новий графік не стосується населених пунктів, де місцева влада встановила посилену комендантську годину.

Нагадаємо, Трамп розглядає зустріч із Путіним як "пробну" й не має наперед визначених очікувань.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаХарківська областькомендантська година
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

За лаштунками Кремля: війна, страх і надія на Аляску
Свiт 15.08.2025 11:12:00
За лаштунками Кремля: війна, страх і надія на Аляску
Читати
Студенти та не тільки: в Україні планують відкрити кордони
Суспiльство 15.08.2025 10:56:29
Студенти та не тільки: в Україні планують відкрити кордони
Читати
Фестиваль у Софії Київській: класика, джаз, кіно та театр
Культура 15.08.2025 10:35:52
Фестиваль у Софії Київській: класика, джаз, кіно та театр
Читати

Популярнi статтi