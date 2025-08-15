﻿
У Польщі арештували українців, підозрюваних у вандалізмі

У Польщі взяли під варту терміном на три місяці українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток на території країни.

"За попередньою інформацією генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", – заявили у МЗС України.

Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події.

13 серпня поліція Польщі заявила про затримання двох 17-річних українців.

Вони малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії. Ці дії відбувались на території Вроцлава, Варшави, а також нещодавно у селі Домостав.

Нагадаємо, новий закон спростить життя українців у Польщі.

 Автор: Галина Роюк

