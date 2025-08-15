Ердоган стежить за зустріччю Трампа та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої згадав про зустріч Трампа та Путіна на Алясці.

"Під час зустрічі обговорювалися останні події щодо війни між Україною та Росією, а також регіональні та глобальні питання. Президент Ердоган заявив про прогрес у стамбульських переговорах, ініційованих Туреччиною, щодо встановлення постійного припинення вогню між Україною та Росією, і що вони вважають важливим, щоб цей процес також сприяв позитивному розвитку в гуманітарних питаннях", - повідомив директорат з комунікацій адміністрації лідера Туреччини.

Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за зустріччю, яка відбудеться на Алясці.

Нагадаємо, Зеленський і Ердоган обговорили роль Туреччини у мирних переговорах.