Зеленський і Ердоган обговорили роль Туреччини у мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за посередницьку роль Анкари у перемовинах із Росією. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не приведуть до сталого миру. Сторони наголосили, що імітований мир лише сприятиме подальшій агресії Росії.

Президент України зазначив, що Київ готовий до будь-яких форматів зустрічей заради припинення війни. Ердоган підтвердив готовність Туреччини організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

Також сторони обговорили заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН, та можливу участь Туреччини в них.

ForUA нагадує, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах із Володимиром Путіним, які відбудуться 15 серпня на Алясці, не буде президента України Володимира Зеленського.