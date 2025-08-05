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Київський "айтішник" встановлював відеокамери для коригування ворожих обстрілів

Київський "айтішник" встановлював відеокамери для коригування ворожих обстрілів

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві 24-річного ІТ-фахівця, який працював на російську ФСБ, встановлюючи приховані відеокамери у багатоповерхівках та біля залізничних колій для стеження за українською системою протиповітряної оборони.

Як повідомляє СБУ, завербований киянин шукав "легкий заробіток" через Telegram-канали і став об'єктом вербування російських спецслужб. За вказівкою кураторів, він орендував квартири за адресами, які отримував з Москви, і монтував у вікнах відеокамери з віддаленим доступом для трансляцій ФСБ.

Через ці "відеопастки" окупанти в режимі реального часу відстежували наслідки своїх ракетних атак по Києву та шукали позиції української ППО для коригування повторних ударів. Також агент встановлював камери біля залізничних колій, намагаючись виявити переміщення українських військових ешелонів.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила діяльність зрадника та затримала його під час облаштування чергової "відеопастки" у орендованій квартирі. На місці затримання були виявлені технічні засоби стеження та телефон із доказами контактів з куратором ФСБ. Зрадн перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримала "крота", який зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів

 

 

 

 

 

Теги:

СБУвійна в Україніобстріли Києвавідеопасткикоригування обстрілів
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