Студенти та не тільки: в Україні планують відкрити кордони

Наступного тижня в Офісі Президента можуть підготувати механізм, який дозволить виїзд за кордон усім чоловікам віком до 22 років. Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела в ОП.

За словами співрозмовників видання, це рішення стосуватиметься не лише студентів, а всіх чоловіків цієї вікової категорії. Умови будуть подібні до тих, які вже діють для осіб до 18 років, що дозволяє молоді виїжджати за кордон на навчання або з інших поважних причин.

В Офісі Президента наголошують, що наразі не бачать ризиків для обороноздатності країни. «Ми сподіваємося, що більшість людей залишиться в Україні, особливо з огляду на переговорний процес і надію на справедливий мир», — заявило джерело.

Рішення стало частково реакцією на ситуацію, коли деякі батьки намагаються вивезти дітей до 18 років за кордон для вступу до іноземних університетів. Новий механізм покликаний врегулювати цей процес та забезпечити правову основу для виїзду більш широкої категорії молоді.

Окрім цього, очікується, що зміни допоможуть збільшити кількість студентів, які навчатимуться як в Україні, так і за кордоном, на 25% у наступному навчальному році. Кабмін має підготувати відповідні нормативні зміни до 21 серпня.

Експерти зазначають, що такий крок може стати важливим сигналом для молоді та міжнародних партнерів про відкритість України до освітніх і культурних обмінів, а також стимулювати повернення студентів після завершення навчання за кордоном.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.