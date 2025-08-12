﻿
Суспiльство

Виступаючи перед молоддю, Зеленський запропонував дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон

Президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.

Про це він сказав під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут», передає телеканал «Ми — Україна».

«На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — зазначив президент. 

На його думку, це «позитивна, правильна історія», яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні передусім в Україні.

Це вже не вперше в Україні обговорюють перегляд граничного віку для виїзду за кордон. Так, у липні спікер парламенту Руслан Стефанчук розповідав, що у Верховній Раді розглядали можливість перетину кордону для чоловіків від 18 до 24 років, передавало «Суспільне».

Зазначимо, що у зв’язку з дією воєнного стану та загальною мобілізацією в Україні чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для певних категорій діють винятки, зокрема, для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів, водіїв-чоловіків, які допомагають перевозити гуманітарні вантажі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

мобілізаціястудентивоєнний стандемобілізаціяВолодимир Зеленськийвиїзд за кордон
