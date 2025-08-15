Фестиваль у Софії Київській: класика, джаз, кіно та театр

До 17 серпня 2025 року на території Національного заповідника «Софія Київська» проходить фестиваль сучасного мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Подія об’єднує музику, візуальне мистецтво, кіно, театр та літературу, а також дитячі програми та панельні дискусії.

Програма фестивалю включає:

-концерти класичної, джазової, електронної та експериментальної музики;

- художні виставки та медіаінсталяції;

- покази сучасного українського кіно та зустрічі з режисерами;

- театральні вистави, перформанси та театралізовані екскурсії;

- літературні події, презентації книжок та поетичні перформанси;

- творчі майстер-класи для дітей і підлітків;

- дискусії з істориками, філософами, митцями та науковцями.

Також сьогодні о 15:00 у просторі кіномобілю відкриється фотовиставка «Спроможні» в рамках програми «КіноБукет». Проєкт створили продюсер Андрій Різоль та фотограф Сергій Михальчук. Експозиція присвячена Софії Київській як символу сили та української ідентичності, а героями стали співачка Джамала, художник Анатолій Криволап, скрипалька Богдана Півненко, правозахисниця Олександра Матвійчук, кобзар Тарас Компаніченко та гурт DakhaBrakha.

Мета фестивалю - підтримка та популяризація української культури в Україні та світі, використання мистецтва як інструмента культурної дипломатії та розвиток культурного туризму в столиці

Вартість квитків: 400 грн (пільговий — 200 грн), доступ до всіх заходів фестивалю. У ці дні квитки до музеїв заповідника на загальних умовах не продаватимуться.

