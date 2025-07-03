В Софії Київській відкрилась унікальна виставка забутих митців

Виставка присвячена творчості родини Бушенів — Всеволода та Алли, митців, чиї роботи глибоко вплетені в українську культурну спадщину, але досі були майже невідомими широкому загалу. Цей проєкт має на меті повернути з тіні імена, які заслуговують на національне визнання.

Всеволод Бушен (1880–1963) — художник і дослідник декоративного мистецтва, який працював в Інституті художньої промисловості Академії архітектури УРСР. Він вивчав старовинні підлоги Софійського собору, робив замальовки інтер’єрів, фресок, архітектурних деталей, а також досліджував хатній стінопис у різних регіонах України.

Алла Бушен (1881–1954) — майстриня вишивки, ткацтва та килимарства, творила ескізи, за якими вишивальниці з Полтавщини, Чернігівщини, Київщини та інших областей створювали унікальні народні орнаменти.

На виставці представлені оригінальні замальовки Софійського собору, невідомі зразки хатнього розпису, унікальні ескізи вишивок і тканин, а також архівні матеріали, більшість з яких вперше показані публіці.

Ця виставка — можливість побачити справжню красу нашої спадщини, розширити уявлення про українське декоративно-ужиткове мистецтво, вшанувати творчість невідомих широкому загалу митців, показати глибину народної традиції та відновити повагу до національного культурного надбання.