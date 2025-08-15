Всесвітні ігри-2025: Збірна України зберігає третє місце у загальному заліку

14 серпня ХII на Всесвітніх іграх-2025 у Китаї представники України здобули три золоті медалі.

Гліб Мазур переміг у змаганнях з кікбоксингу у ваговій категорії 63,5 кг. Роман Щербатюк здобув «золото» у ваговій категорії понад 91 кілограм, а чоловіча збірна кікбоксерів стала найкращою у командних змаганнях, передає Ukrinform.

Українці вже виграли на Іграх 14 золотих нагород і посідають третію сходинку у медальному заліку.

Лвдирує на Всесвітній іграх Китай - 39 медалей (25 золотих, 7 срібних, 7 бронзових). На другому місці Німеччина - 43 (15, 14, 14). Доробок українців - 33 нагороди (14, 9, 10).

Всесвітні ігри - міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. Як і Олімпіада, вони проводяться раз на чотири роки.