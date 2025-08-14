Пілотне впровадження технології 5G: зв’язок почнуть тестувати в Харкові та Бородянці

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про розширення списку міст для пілотного впровадження технології 5G. Після успішного тестування у Львові, зв’язок випробують у Харкові та Бородянці, тоді як раніше на цьому етапі планувалося тестування лише в Києві та Одесі. Про це повідомило Мінцифри у Telegram.

За словами віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова, тестування в містах, що постраждали від обстрілів, допоможе зрозуміти, як технологія працює в умовах можливих перебоїв з електропостачанням і обмеженими ресурсами.

Результати цього етапу дозволять проаналізувати потенціал 5G у відбудові та відновленні міст.

До 2030 року Україна планує повністю перейти з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема 4G та 5G.

Цей процес відбуватиметься поетапно, щоб забезпечити швидший та стабільніший інтернет для більшої кількості користувачів.