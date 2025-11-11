У грудні Україна прийме саміт ЄС, аби розблокувати процес вступу, – Politico

У грудні 2025 року високопоставлені європейські міністри мають намір відвідати Україну, щоб продемонструвати підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу (ЄС). Відповідний крок відбудеться на тлі того, як союзники намагаються подолати затримки, спричинені опором влади Угорщини, повідомляє видання "Politico".

10 та 11 грудня запланований неформальний саміт міністрів європейських справ у Львові. Запрошення вже надіслано до столиць. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, поділитися роздумами щодо наступних кроків та підтвердити політичну підтримку зусиль України щодо реформ та інтеграції.

"Лист було надіслано спільно від імені Данії, яка зараз головує в Раді ЄС, та віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки. Основним фокусом обговорень буде прогрес України на шляху до членства в ЄС", — пише видання.

Журналісти зауважують, що плани щодо проведення львівської зустрічі виникли на тлі того, як Брюссель намагається виконати обіцянки щодо прямої підтримки України, а пропозиція підтримати кредит у розмірі 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів все ще гальмується через позицію Бельгії.

Київ отримав статус кандидата як потенційного члена блоку у 2022 році та провів широкомасштабні економічні, судові та антикорупційні реформи, попри війну РФ. Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв заблокувати вступ України, який вимагає одностайної підтримки всіх країн ЄС, і затримати офіційне відкриття переговорних процесів.

Пропозиції щодо зміни правил та дозволу цього процесу лише кваліфікованою більшістю голосів досі не знайшли достатньої підтримки. Як повідомили Politico два джерела, поточний план полягає в забезпеченні, щоб Україна разом із сусідньою Молдовою могли розпочати наступний раунд реформ, не чекаючи офіційного схвалення. Такий підхід називається "передовим завантаженням".

"Це дасть Києву змогу швидко діяти, якщо глухий кут буде вирішено. Орбан зіткнеться зі складним випробуванням наступного року, коли угорці проголосують на парламентських виборах, які відбудуться не пізніше квітня 2026 року", — додали журналісти.

Раніше ForUA повідомляв, що 13 листопада Євросоюз має намір обговорити альтернативні варіанти залучення фінпідтримки для України. Йдеться про позику коштів або використання заморожених активів РФ.