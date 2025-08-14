﻿
Полiтика

Підписання документів за підсумками саміту Путіна і Трампа не очікується, - Пєсков

Підписання документів за підсумками саміту Путіна і Трампа на Алясці не очікується.

Про це заявив речник кремлівського рашиста Дмітрій Пєсков, повідомляють росЗМІ.

«Путін і Трамп за підсумками саміту на Алясці окреслять коло домовленостей і порозумінь, яких їм вдасться досягти», - сказав Пєсков.

«Зараз мова йде про російсько-американську зустріч на вищому рівні, питання, пов'язані з позицією України, відносяться до наступних етапів», - ухилився від будь-якої конкретики Пєсков.

Президент США Дональд Трамп, своює чергою, висловлював своє сподівання на те, що Путін хоче укласти мирну угоду,

«Я не думаю, що ми досягнемо негайного припинення вогню(...) Це буде обмін думками щодо кордонів і територій», - заявив сьогодні Трамп.

Трамп вилетить на Аляску для зустрічі з Путіним завтра, 15 серпня, вранці.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

самітАляскаДмітрій Пєсков
