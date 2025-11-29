﻿
Кремль чекає на візит спецпосланця США Віткоффа наступного тижня

У Кремлі очікують візиту спеціального посланця США Стіва Віткоффа в першій половині наступного тижня. Про це 28 листопада заявив прессекретар рашистського лідера Дмітрій Пєсков.

«У першій половині тижня. Ми оголосимо день своєчасно», — сказав він журналістам.

У РФ не розкривають, з ким саме Віткофф планує зустрічатися та які питання будуть обговорюватися.

Стів Віткофф — бізнесмен і неформальний спецпосланець США, який за останні місяці став фігурантом гучного міжнародного скандалу. Йдеться про так звані «плівки Віткоффа» — аудіозаписи його розмов із високопосадовцями Кремля, зокрема помічником Путіна Юрієм Ушаковим. На них Віткофф обговорює позицію Вашингтона щодо можливої мирної угоди з Росією та робить суперечливі заяви, які суперечать офіційній лінії США.

Публікація «плівок» викликала хвилю критики у міжнародних ЗМІ та серед дипломатів. Ушаков фактично підтвердив їхню автентичність, чим лише посилив скандал. Експерти заявляють, що Кремль використовує Віткоффа для інформаційних маніпуляцій та просування власних наративів про нібито «готовність Америки до поступок».

Діяльність Віткоффа вже неодноразово демонструвала жахливу непрофесійність: нехтування дипломатичними процедурами, неузгоджені заяви та контакти з російськими посадовцями в умовах війни. Саме тому низка аналітиків називає його корисним ідіотом Кремля, який своїми діями — свідомо чи ні — посилює російську пропаганду та шкодить міжнародній позиції США.

