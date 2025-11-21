У Кремлі заявили, що з Росією «не обговорювали» запропонований США план завершення війни проти України

Речник Кремля Дмітрій Пєсков 21 листопада заявив, що Росія не отримувала офіційних пропозицій і не брала участі в предметному обговоренні американського плану щодо припинення війни проти України. Так він відповів на запитання журналістів про те, чи долучалася Москва до розробки документа.

«Ми бачимо якісь новації, але офіційно ми нічого не отримували. І предметного обговорення цих пунктів не було», — сказав Пєсков. Водночас він уточнив, що контакти між Росією та США щодо України загалом «не припинялися».

Йдеться про проєкт американського плану з 28 пунктів, який, за даними низки медіа, передбачає фактичну передачу Росії Донецької та Луганської областей, включно з частинами територій, де зараз немає російських військ. За повідомленнями Bloomberg, документ також пропонує:

скорочення чисельності Збройних сил України приблизно вдвічі;

відмову України від далекобійних ракет;

заборону розміщення іноземних військ на українській території;

зняття з Росії санкцій та припинення розслідувань імовірних воєнних злочинів.

20 листопада народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив копію документа, який, за його словами, є текстом «мирного плану США». Його опублікували й кілька ЗМІ, але автентичність документа наразі не підтверджена ані Києвом, ані Вашингтоном.

Україна та США визнали існування проєкту, проте офіційно його зміст поки не розголошують.

Повідомлення про нібито американський «мирний план» з’явилися на тлі активізації дипломатичних контактів між США, європейськими державами та Україною. Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський планує провести консультації з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, перш ніж обговорювати документ із президентом США Дональдом Трампом.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що підготовлений американськими та російськими посадовцями проєкт фактично означає капітуляцію України й створює умови для відновлення російської агресії.

Європейський Союз також дистанціювався від процесу. Президент Європейської ради Антоніу Кошта 21 листопада в Йоганнесбурзі підтвердив, що Брюссель не був офіційно проінформований про будь-які плани мирного врегулювання та не бере участі в їх обговоренні.