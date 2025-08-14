Правоохоронці заочно повідомили про підозру екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку та ще 12 людям за створення та участь в організації "Другая Украина". Проєкт функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання та виправдовує російську збройну агресію.

Про це повідомляють пресслужби в Офісу генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, через проєкт "Другая Украина" вони поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію РФ.

"Закликали до зміни меж території чи державного кордону України, розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, покази на них дав Кирило Молчанов, якого також підозрюють у співпраці з екснардепом-зрадником та спецслужбами РФ. Навесні 2025 року його затримали у Польщі й зараз він знаходиться у СІЗО у Києві та співпрацює зі слідством.

Як встановило розслідування, Молчанов працював одночасно ФСБ та російську зовнішню розвідку.

У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби ФСБ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Як стверджується, відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного.

За вказівкою окупантів Молчанов та його "колеги" з "Другой Украины" займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах.

За матеріалами справи, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України, а керував цією діяльністю особисто Медведчук.

"Зокрема, він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з Володимиром Путіним, після чого очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт", — йдеться у повідомленні.

Далі, як стверджується, Медведчук власноруч сформував "штат" цієї організації, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до Росії на початку повномасштабної війни.

"За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг YouTube та закордонний рупор кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції", — йдеться у повідомленні.

Після виходу такого контенту його підхоплювали російські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.

Також слідством встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням "Другой Украины" і для цього тісно взаємодіє Кремлем та урядовими структурами РФ.

Так, за показами Молчанова, крім екснардепа підозри отримали: Денис Жарких, ⁠Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв.

Їхню діяльність кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

Самому Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на спецслужби РФ (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У липні 2023 року в Росії політичний проєкт "Другая Украина" офіційно зареєстрували як громадську організацію. Він належить обвинуваченому в держзраді екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

"Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") розповідали про те, що до "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

У березні 2024 року МЗС Чехії повідомляло, що Віктор Медведчук через рух "Другая Украина" приховано фінансує діяльність фірми Voice of Europe, яка своєю чергою поширює дезінформацію в Чехії.