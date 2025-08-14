Правоохоронці заочно повідомили про підозру екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку та ще 12 людям за створення та участь в організації "Другая Украина". Проєкт функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання та виправдовує російську збройну агресію.
Про це повідомляють пресслужби в Офісу генпрокурора та СБУ.
За даними слідства, через проєкт "Другая Украина" вони поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію РФ.
"Закликали до зміни меж території чи державного кордону України, розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, покази на них дав Кирило Молчанов, якого також підозрюють у співпраці з екснардепом-зрадником та спецслужбами РФ. Навесні 2025 року його затримали у Польщі й зараз він знаходиться у СІЗО у Києві та співпрацює зі слідством.
Як встановило розслідування, Молчанов працював одночасно ФСБ та російську зовнішню розвідку.
У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби ФСБ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Як стверджується, відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного.
За вказівкою окупантів Молчанов та його "колеги" з "Другой Украины" займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах.
За матеріалами справи, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України, а керував цією діяльністю особисто Медведчук.
"Зокрема, він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з Володимиром Путіним, після чого очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт", — йдеться у повідомленні.
Далі, як стверджується, Медведчук власноруч сформував "штат" цієї організації, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до Росії на початку повномасштабної війни.
"За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг YouTube та закордонний рупор кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції", — йдеться у повідомленні.
Після виходу такого контенту його підхоплювали російські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.
Також слідством встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням "Другой Украины" і для цього тісно взаємодіє Кремлем та урядовими структурами РФ.
Так, за показами Молчанова, крім екснардепа підозри отримали: Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв.
Їхню діяльність кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).
Самому Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на спецслужби РФ (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
У липні 2023 року в Росії політичний проєкт "Другая Украина" офіційно зареєстрували як громадську організацію. Він належить обвинуваченому в держзраді екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
"Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") розповідали про те, що до "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.
У березні 2024 року МЗС Чехії повідомляло, що Віктор Медведчук через рух "Другая Украина" приховано фінансує діяльність фірми Voice of Europe, яка своєю чергою поширює дезінформацію в Чехії.Автор: Богдан Моримух