Нинішня голова АРМА розкритикувала дії попередниці в зв'язку з яхтою Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило, що довкола арештованої в Хорватії яхти Віктора Медведчука роками створювався порожній інформаційний галас, який не мав нічого спільного з реальною роботою агентства. Судно навіть не було поставлене на баланс АРМА, залишаючись лише арештованим активом. Про це йде мова в дописі АРМА у Facebook.

«Яхта Медведчука перетворилася на заручницю маніпуляцій через порожні заяви, якими два роки годували суспільство. Це створювало вигляд активної роботи, але користь мала лише одна людина – сам Медведчук. «Хто голосніше кричить, той краще продає» – принцип стихійних базарів, який не працює в умовах сучасного ринку. Токсичний фон довкола яхти робив її дедалі менш привабливим обʼєктом для реалізації», – йдеться у повідомленні.

Т. в. о. голови АРМА Ярослава Максименко розпочала аудит діяльности установи за всіма напрямками. «АРМА стане реальною силою, яка захищає інтереси держави. Час порожніх обіцянок минув, попереду – реальні дії», – наголошується в дописі.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. Згодом 13 серпня тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів було призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко.

Починаючи з липня 2024 року до січня 2025 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та багі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.

