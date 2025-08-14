Сьогоднішній обмін полоненими 84 на 84 відбувся завдяки ОАЕ

В Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація», – розповів президент.

Зеленський додав, що серед звільнених 14 серпня цивільних є ті, хто утримувався окупантами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед військових були захисники Маріуполя.

«Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни», – підсумував Зеленський.

“Сьогодні відбувся 67-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України, з російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця”, - повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Телеграмі.

У Коордштабі зазначили, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений у Донецькій області ще в 2014 році.

Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені російськими загарбниками з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей (на фото). Одна з них - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого загарбники незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.

З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 23 липня. Це був вже дев'ятий етап обміну у межах стамбульських домовленостей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що додому повернулись тяжкопоранені і тяжкохворі оборонці. Президент України Володимир Зеленський пізніше анонсував нові етапи обміну.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram