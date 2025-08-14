Підвищення мінімалки: як зростання зарплати вплине на пенсії, податки та штрафи

З 2026 року в Україні очікується зростання мінімальної зарплати з 8 000 до 8 688 грн. Це підвищення стане першим після "заморозки" соціальних стандартів на весь 2025 рік. Однак, незважаючи на збільшення, експерти зазначають, що нового рівня мінімалки все ще буде недостатньо, аби покрити основні витрати українських сімей, інформує ForUА.

Що таке мінімальна зарплата та чи вистачає її?

Мінімальна зарплата — це державна гарантія оплати праці, нижче якої роботодавець не має права платити. Вона не може бути меншою за прожитковий мінімум, який зараз для працездатних осіб становить 3 028 грн. Проте, цей показник не відповідає реальній вартості життя в Україні, адже значно занижений.

В Україні мінімалку отримують не лише некваліфіковані працівники, а й спеціалісти з вищою освітою. Часто реальні доходи таких працівників вищі, але частина зарплати виплачується "в конвертах". За офіційними даними, близько 1,5 мільйона українців отримують мінімальну зарплату, серед них — чимало бюджетників і мешканців невеликих міст.

Для порівняння, в ЄС адекватний рівень мінімальної зарплати становить близько 50% від середньої по країні, а її розмір переглядається двічі на рік. В Україні таких вимог поки немає, але вони можуть з'явитися в процесі євроінтеграції.

Як підвищення мінімалки вплине на життя українців?

Збільшення мінімальної зарплати на 688 грн матиме цілий спектр наслідків: від зростання пенсій до підвищення податків для бізнесу. Ось які зміни чекають на українців у 2026 році:

Пенсії: Мінімальна пенсія для українців, які досягли 65-річного віку та мають необхідний стаж (35 років для чоловіків і 30 для жінок), зросте з 3 200 до 3 475,2 грн .

Податки для ФОПів: Військовий збір зросте з 800 до 868,8 грн . Мінімальний ЄСВ збільшиться з 1 760 до 1 911,36 грн . Єдиний податок (2 група) зросте з 1 600 до 1 737,6 грн .

Штрафи для роботодавців: Недопуск інспектора праці обійдеться в суму від 128 тис. до 139 тис. грн . Неоформлений працівник – від 80 тис. до 86 тис. грн . Порушення гарантій і пільг – від 32 тис. до 34,7 тис. грн .



Підвищення мінімальної зарплати в 2026 році дещо збільшить доходи тих, хто офіційно отримує найнижчу зарплату, та може стати додатковим стимулом для бізнесу до виведення виплат із тіні. Водночас, цього рівня все одно буде недостатньо, щоб покрити реальні витрати українців, особливо з огляду на поточну економічну ситуацію.

