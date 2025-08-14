За кілометр до окупантів: у Покровську понад тисячу людей залишаються в зоні ризику

У Покровську Донецької області наразі перебувають 1 327 цивільних, евакуація яких можлива лише за безпосередньої підтримки українських військових. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін під час телеефіру.

За його словами, ситуація в місті є найскладнішою в області, а відстань до російських окупантів становить близько одного кілометра.

«Сили оборони роблять усе можливе, щоб стримати просування російських військ. Що стосується евакуації, то без Сил оборони вона зараз майже неможлива, оскільки ворог прострілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні… Ті, хто хоче зараз виїхати, можуть зробити це лише за підтримки Сил оборони», — підкреслив Філашкін.

Місцева влада закликає цивільних залишатися у безпечних укриттях і чекає на організацію евакуаційних коридорів за участі ЗСУ.

