Віртуальні активи не можуть замінити гривню в Україні, – Голова НБУ

Національний банк України (НБУ) наполягає, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом і не мають використовуватися для обходу валютних обмежень в Україні. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю "РБК-Україна".

Гривня залишається єдиним законним платіжним засобом

Коментуючи можливу легалізацію криптоактивів в Україні, керівник центробанку виокремив кілька “червоних ліній”, які для НБУ є принциповими.

Головна умова – легалізація не повинна підривати здатність Нацбанку бути ефективним у реалізації мандату з цінової стабільності.

Віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом, не можуть підривати ефективність монетарних інструментів НБУ.

Другим важливим аспектом є недопущення використання віртуальних активів як інструменту для обходу обмежень, запроваджених у період воєнного стану з метою збалансування грошово-кредитного ринку та забезпечення достатнього рівня золотовалютних резервів.

— "Червоною лінією" для нас буде наступне – тільки гривня є законним платіжним засобом на території України, – заявив Андрій Пишний.

НБУ вимагає високих стандартів регулювання

Голова НБУ наголосив на важливості надання регуляторам достатнього рівня повноважень для реагування на порушення прав споживачів на ринку віртуальних активів.

Легалізація віртуальних активів не повинна також підірвати ефективність НБУ у питанні забезпечення фінансового моніторингу.

У законодавство цієї сфери мають бути імплементовані норми міжнародних стандартів FATF та відповідних європейських регуляцій, і вона не повинна підживлювати тіньовий сектор.

З огляду на європейську інтеграцію, Україна повинна рухатися в чіткому фарватері, визначеному європейською директивою MICA та відповідними регламентами Євросоюзу.

Детінізація ринку як головна мета

В ідеалі, вважає Пишний, легалізація віртуальних активів має допомогти детінізувати ринок, що також позитивно вплине на оцінку фінансового сектору України з боку західних партнерів.

Це означає, що необхідно провести ширшу дискусію про те, що саме буде спонукати вивести з тіні ті віртуальні активи, які вже сьогодні існують і якими володіють українці.

На запитання про те, чи декларують народні депутати серед своїх активів біткоїни, Пишний відповів, що цей ресурс треба повернути в економічний обіг, але легалізація не повинна підірвати спроможність Національного банку бути ефективним у реалізації мандату з цінової стабільності.