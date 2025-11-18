Вчені зазнімкували розпад комети на три частини після зближення з Сонцем

Астрономи зафіксували розпад комети C/2025 K1 (ATLAS) на три великі фрагменти під час близького підходу до Сонця, повідомляє Space.

Комету відкрили у травні 2025 року. Протягом поступового наближення до Сонця вона нагрівалася, а замерзлі речовини в її ядрі набували газоподібної форми і утворювали оболонку, відому як кома. Внаслідок впливу сонячного вітру позаду C/2025 K1 (ATLAS) утворився характерний для комет хвіст.

Попри підвищення яскравості, комета не стала видимою неозброєним оком. Однак близьке зближення з Сонцем 8 жовтня спричинило серйозні зміни у структурі ядра, що призвело до подальшого розпаду.

Фрагментація була зафіксована 11-12 листопада астрономами за допомогою телескопа Коперник.



Дослідник Маццотта Епіфані повідомив, що два фрагменти мають схожу величину та яскравість, а відстань між ними становить приблизно 2 000 км. Він також зазначив про можливу наявність третього, меншого і тьмянішого фрагмента поряд із парою.

Комета C/2025 K1 (ATLAS), як вважають, походить з віддаленої частини Сонячної системи, відомої як пояс Койпера. Це може бути її перший прольот у внутрішню Сонячну систему, що робить її дослідження цінним для вивчення складу первинної планетарної туманності.