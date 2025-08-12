﻿
Полiтика

Польща депортує 57 українців: що відомо

Після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня Польща депортує 63 осіб, серед них 57 – громадяни України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням уряду, повідомляє TVN24.              

За його словами, ситуація, яка так обурила громадську думку, “нарешті завершилася”.

– Я маю на увазі заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це абсолютно непотрібні події, які потребували швидкої реакції, – наголосив він.

І повідомив, що отримав інформацію про провадження щодо виїзду з країни 63 осіб, які мають залишити Польщу добровільно або примусово.

Туск зауважив, що до цієї групи входять 57 українців та шість білорусів.

У соцмережах з’явилися відео, на яких агресивно налаштовані фанати репера перестрибують через огорожі на трибунах, щоб потрапити на поле. Вони також вступали в бійки з охороною та запалювали фаєри.

Крім того, один із відвідувачів концерту розгорнув прапор УПА, заборонений польським законодавством.

 – Ми зібрали всі ці докази та направили їх до прокуратури для отримання юридичної та кримінальної оцінки та визначення, чи було скоєно злочин, – розповів напередодні в інтерв’ю TVN24 молодший інспектор Роберт Шумята, прес-секретар начальника поліції Варшави.

ForUA нагадує, раніше сьогодні Туск звинуватив РФ у спробах розсварити Польщу з Україною, назвавши антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі сценарієм Путіна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Польщаукраїнцісутичкиконцертдепортація
