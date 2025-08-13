Трамп виключив НАТО з гарантій безпеки та підтвердив право України вирішувати територіальні питання, – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп під час онлайн-розмови лідерів чітко висловив позицію щодо територіальних питань України.

Про це французький лідер повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі лідерів, передає Le monde.

За словами Макрона, Трамп наголосив, що будь-які питання, пов’язані з українськими територіями, можуть обговорюватися лише за участі України та президента Володимира Зеленського.

– Ще один чіткий момент, озвучений президентом Трампом: територіальні питання, що належать до компетенції України, не можуть і не будуть обговорюватися безпосередньо кимось іншим, крім президента України, – сказав Макрон.

Також, за словами Макрона, Трамп вважає, що НАТО не повинно бути частиною гарантій безпеки для України, але Вашингтон та інші союзники можуть увійти до цих домовленостей.

Французький лідер додав, що американська сторона визначила своїм пріоритетом досягнення припинення вогню на майбутній зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Окрім цього, США підтримують ініціативи щодо нових обмінів полоненими та повернення українських дітей.

– Дуже важливо, щоб під час цієї зустрічі дійсно було досягнуто перемир’я, причому за посередництва США. Ми підтримуємо цю ініціативу, так само як і нові обміни полоненими та звільнення дітей”, – розповів президент Франції.

Макрон підкреслив, що будь-які потенційні територіальні домовленості повинні супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України. Він нагадав, що ця позиція активно відстоювалася останні місяці, зокрема в межах формування коаліції охочих підтримати Київ.

– Зберігається зв’язок між будь-якими територіальними поступками та гарантіями безпеки, які будуть надані Україні. Ви знаєте, що це – позиція, яку ми відстоювали і за яку боролися останні місяці, і яка навіть призвела до створення та планування нашої коаліції охочих”, – наголосив Макрон.