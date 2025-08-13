Міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Однією з тем стала наступна зустріч союзників у форматі "Рамштайн".

Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Під час розмови міністри обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та скоординували основні позиції. Засідання заплановано на вересень.

Також Денис Шмигаль подякував британській стороні за активну участь в організації заходу.

Окремо обговорили розвиток спільних виробництв та реалізацію двосторонніх проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Україна очікує, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США та НАТО — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Міністр подякував британським партнерам за високий рівень підтримки та активну залученість у зміцнення безпеки України та Європи.

ForUA нагадує, очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор Володимир Путін станом на сьогодні не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.

Леммі також висловив захоплення українським народом, його наполегливістю та стійкістю.