Перед самітом на Алясці Трамп проведе перемовини з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп анонсував переговори з європейськими лідерами напередодні саміту з правителем Росії Владіміром Путіним на Алясці.

"Скоро розмовлятиму з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена", - повідомив Трампа у соціальній мережі Truth Social.

Як відомо, саміт Трампа і Путіна на Алясці викликав стривожену реакцію Європи. Лідери ЄС застерігають: переговори без участі України підривають її суверенітет і легітимність мирного процесу. Захід вимагає, щоб саме Київ визначав умови миру.

Трамп напередодні п'ятничної зустрічі з ватажком рашистів Владіміром Путіним спілкується з європейськими лідерами та навіть розробляє спільну стратегію. Однак союзники України не впевнені, що готові довіряти цим розмовам, стверджують джерела Politico.

 Автор: Богдан Моримух

