Виїзд 18–22-річних чоловіків: кого насправді стосуватимуться послаблення

Народний депутат Сергій Євтушок повідомив, що можливе спрощення виїзду за кордон для чоловіків віком 18-22 років, ймовірно, стосуватиметься лише студентів, які мають офіційне запрошення на навчання та учнівську візу, інформує ForUА.

Це уточнення з'явилося після того, як 12 серпня Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Заяву президент зробив під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут», передає телеканал «Ми — Україна».

«На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — сказав Зеленський. Він вважає, що такий крок допоможе молодим українцям зберігати зв'язок з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.