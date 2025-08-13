﻿
Швейцарія приєдналась до тиску на Кремль: нові санкції та жорстка «стеля» на нафту

Швейцарія приєдналася до чергового пакета обмежень Європейського Союзу, запровадивши додаткові санкції проти Росії та зменшивши граничну ціну на російську нафту. Уряд країни знизив «стелю» ціни на нафту до 47,60 долара за барель.

У санкційний список внесено ще 14 фізичних та 41 юридичну особу, щодо яких запроваджено заморожування активів, заборону на в’їзд і транзит територією Швейцарії. Серед них — російські та міжнародні компанії, що керують суднами так званого тіньового флоту, трейдери російської нафти, а також організації та особи, які прямо чи опосередковано підтримують військові дії Росії проти України. До списку додали й вісім білоруських підприємств оборонної промисловості, а також сім фізичних та три юридичні особи з Молдови, пов’язані з підтримкою російської воєнної машини.

Нові обмеження є частиною міжнародних зусиль із посилення тиску на Москву, обмеження її доходів від експорту енергоносіїв та боротьби з обходом санкцій через треті країни.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп не виконав своєї обіцянки запровадити нові санкції та мита проти Росії попри те, що термін його ультиматуму добіг кінця.

 

 

 

