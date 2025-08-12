Трамп пояснив, чому не запровадив нові санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп не виконав своєї обіцянки запровадити нові санкції та мита проти Росії. Термін ультиматуму, який він висунув РФ 8 серпня, добіг кінця, проте жодних нових обмежень Вашингтон не запровадив, інформує ForUА.

Під час пресконференції Трамп пояснив своє рішення тим, що йому запропонували зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. "Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити", – сказав американський лідер.

Трамп додав, що хотів би досягти припинення вогню у війні, яку Росія веде проти України, та "найкращої угоди для кожної сторони". "Для танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним. У мене хороші стосунки з ним, хоча я не був із ним хорошим", – заявив він.

