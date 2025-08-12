НАБУ та САП викрили топчиновника Міноборони в отриманні хабара від забудовника житла для військових

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в одержанні хабара т.в.о. начальнику одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України, повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП спільно з Нацполіцією повідомили т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Як повідомляється, для реалізації плану правопорушник залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у $1,3 млн США.

"Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки: $100 тис.США - після початку конкурсу, $400 тис. США за підписання договору на будівництво та $800 тис. США- після завершення першої черги будівництва", - розповіли у відомстві.

Як зазначається, після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до $1 млн США та надав перший транш.

Разом з тим, в червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.