Безробітний павлоградець коригував удари по місту, – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Дніпропетровській області 30-річного безробітного, який за завданням окупантів коригував удари по Павлограду і відстежував рух ешелонів Сил оборони, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, після вербування в Telegram-каналах, де зрадник шукав легких заробітків, перед ним було поставлено завдання обходити прифронтове місто та його околиці, фотографувати запасні командні пункти українських захисників і розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, зловмисник повинен був допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння і напрямки руху.

Для цього він встановив навпроти колій телефонну камеру з повербанком і віддаленим доступом для куратора, які замаскував в коробку з-під соку.

Співробітники СБУ затримали інформатора, коли він ховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.

Також Служба безпеки провела спецзаходи для забезпечення безпеки локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років в’язниці.