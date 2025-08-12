﻿
Полiтика

Туск: Росія намагається посварити Україну та Польщу

Туск: Росія намагається посварити Україну та Польщу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія посилює спроби розсварити Київ і Варшаву, оскільки війна в Україні наближається до завершальної фази. Про це він написав у соціальній мережі X.

За словами Туска, ці дії є частиною російського сценарію. «Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими», – йдеться в його дописі.

Ця заява прозвучала на тлі нещодавніх слів Туска про те, що війна в Україні може бути «заморожена» швидше, ніж очікувалося.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПольщаУкраїнавійнаТуск
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кордон під рекордним навантаженням: українці встановили новий міграційний рекорд
Суспiльство 12.08.2025 09:28:36
Кордон під рекордним навантаженням: українці встановили новий міграційний рекорд
Читати
США закривають небо над Анкоріджем та посилюють заходи безпеки
Свiт 12.08.2025 09:14:51
США закривають небо над Анкоріджем та посилюють заходи безпеки
Читати
Кривавий інцидент на парковці: вбито двох дорослих і дитину
Надзвичайні події 12.08.2025 08:51:00
Кривавий інцидент на парковці: вбито двох дорослих і дитину
Читати

Популярнi статтi