Туск: Росія намагається посварити Україну та Польщу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія посилює спроби розсварити Київ і Варшаву, оскільки війна в Україні наближається до завершальної фази. Про це він написав у соціальній мережі X.

За словами Туска, ці дії є частиною російського сценарію. «Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими», – йдеться в його дописі.

Ця заява прозвучала на тлі нещодавніх слів Туска про те, що війна в Україні може бути «заморожена» швидше, ніж очікувалося.