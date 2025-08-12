Українська бюрократія уповільнює будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні, - Rheinmetall

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що надмірна українська бюрократія уповільнює будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Про це повідомляє Defense Express.

За даними організації German Aid to Ukraine, такі зауваження Паппергер висловив під час недавньої телеконференції щодо фінансових результатів за другий квартал 2025 року. Він наголосив, що Україна наразі не має коштів для самостійного фінансування проєкту, і порівняв його з аналогічним заводом у німецькому Унтерлюсі, який запустили майже одночасно і дотепер завершили.

Заплановано, що після введення в експлуатацію завод подвоїть свою заплановану річну потужність до 300 000 снарядів, що є критично важливим ресурсом для оборони України.

«Коментарі Арміна Паппергера підкреслюють постійну проблему в оборонному секторі України, адміністративні перешкоди, які можуть уповільнювати критично важливі проекти. Хоча Україна запровадила ініціативи щодо оптимізації процесів затвердження, їх реалізація часто залишається повільною, особливо для великомасштабних проектів, що фінансуються за рахунок іноземних коштів», – пише видання.

Водночас медіа додає, що ситуація може бути не такою простою, як стверджує Rheinmetall. Спостерігачі кажуть, що початкові терміни відкриття заводу в Україну вже були дуже амбітними, тому актуальний стан проєкту може бути результатом надмірних обіцянок, а не унікальних українських затримок. Посилання на добре відому місцеву проблему бюрократичної інерції також може бути зручним способом Rheinmetall пояснити повільніші темпи.

Анонімний керівник іншої німецької оборонної компанії визнав бюрократичні перешкоди в Україні, але заперечив думку про те, що будівництво аналогічного заводу в Німеччині обов’язково буде простішим.

Як відомо, завод Rheinmetall із виробництва артилерійських боєприпасів в Україні планували відкрити у 2026 році. Над його будівництвом німецька компанія працює разом із «Українською оборонною промисловістю» (колишній «Укроборонпром») утворивши спільне підприємство.

Влітку 2024 року в Україні відкрили перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки, створений «Укроборонпромом» спільно зі Rheinmetall.