«Заробіток» на блокпосту: поліцейські вимагали з водіїв до 20 тис. грн за неіснуючі «порушення»

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо двох правоохоронців та їхнього спільника, які організували схему вимагання грошей на блокпосту в Дніпропетровській області. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

За даними слідства, двоє поліцейських під час патрулювання на блокпосту зупиняли водіїв за нібито порушення правил дорожнього руху. Замість складання протоколів та накладення штрафів, вони вимагали від 7 до 20 тисяч гривень, погрожуючи позбавити водійських прав. Злякані водії, не маючи іншого виходу, були змушені платити.

Хабарі зловмисники отримували як готівкою на місці, так і пропонували перерахувати гроші на банківську картку свого спільника. Ним виявився колишній працівник того ж відділку поліції, який вийшов на пенсію.

Слідчі ДБР задокументували 14 епізодів вимагання грошей на загальну суму понад 140 тисяч гривень.

Поліцейським та їхньому спільнику інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене повторно та у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). За це їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Київська обласна прокуратура, а викриття злочинної групи стало можливим за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

