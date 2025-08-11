Мистецький серпень у Києві: 10 виставок, які не можна пропустити

Київ не збавляє обертів! Навіть посеред літа столиця пропонує безліч цікавих виставкових проєктів. Щоб ви не загубилися в цьому артвирії, ForUА підготувала добірку з десяти найцікавіших виставок серпня, які варто відвідати.

"Мистецтво після 2000-го. Глосарій"

Де? Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли? До 24 серпня, вт-нд, 11:00-19:00

Скільки? 120 грн (пільговий – 50 грн, деякі категорії – безкоштовно)

Ця виставка – справжня подорож крізь історію українського мистецтва першої чверті XXI століття. Тут представлені роботи понад 70 митців і мисткинь, які звертаються до нашої спільної історії. Ви побачите твори таких відомих авторів, як Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Даніїл Ревковський і Андрій Рачинський, а також багатьох інших.

"Окупована спадщина"

Де? Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19

Коли? До 31 серпня, ср–нд, 10:00-18:00

Скільки? 100 грн (пільговий – 50 грн, дитячий – 30 грн)

Виставка-реконструкція, присвячена традиційному одягу регіонів, що зараз перебувають в окупації: Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя та Криму. Це результат кропіткої роботи фольклористів і майстрів. Ви побачите унікальні золотисті учкури, керсетки з сімома вусами та смушкові шапки, які є частиною нашої культурної спадщини.

"Петро Столяренко. Живопис"

Де? Музей українського сучасного мистецтва, вул. Євгена Коновальця, 44А

Коли? До 7 вересня, пн-пт, 11:00–19:00, сб – 11:00–18:00

Скільки? Дізнавайтеся за телефоном (097) 059 7 059

Виставка до 100-річчя Петра Столяренка – знакової постаті кримської школи живопису. Вона представляє понад 50 робіт митця, що охоплюють різні періоди його творчості: від ранніх сюжетних полотен до пізніх ліричних пейзажів, натюрмортів і портретів.

"Едельвейси"

Де? Музей видатних діячів української культури, вул. Саксаганського, 97

Коли? До 2 вересня, ср-пн, 10:00-18:00

Скільки? 150/70 грн

Проєкт художниці Надії Харт та бренду "Чорнило", що об'єднує десять портретів видатних українських діячів, створених у чорнильній техніці. Кожне зображення доповнене особистими речами з музейної колекції – від пера Лесі Українки до палітри Михайла Старицького.

"Дім постійного вигнання"

Де? Галерея Garage 33, вул. Ризька 73А

Коли? До 7 вересня

Скільки? Вхід вільний за умови реєстрації

Цей проєкт об'єднує роботи п'яти сучасних кримськотатарських художників, які живуть у стані вигнання. Їхня творчість – це сучасне, модне і вільне від колоніальних стереотипів мистецтво, яке прагне бути почутим на світовій арені.

"Віч-на-віч з Іваном Айвазовським"

Де? Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Коли? До 26 жовтня, 11:00-18:00 (крім пн та чт), вт – 11:00-19:00

Скільки? 200 грн (пільговий – 100 грн)

Виставка запрошує до осмислення суперечливої постаті Івана Айвазовського та місця його творчості в українській культурі. Тут представлені знаменитий морський краєвид "Буря", пейзажі гірського Криму, а також предмети декоративно-ужиткового мистецтва, що відображають мультикультурну ідентичність художника.

"Іван Марчук. Пробудження"

Де? Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7

Коли? До 9 листопада, ср-нд, 12:00-19:00

Скільки? 200 грн (пільговий – 100 грн)

Масштабна виставка відомих і маловідомих творів Івана Марчука з фондів українських музеїв та приватних колекцій. Експозиція складається з трьох авторських циклів, що виражають любов художника до рідної землі, пам'ять про українські традиції та тугу за втраченим.

"Михайло Гуйда і класики"

Де? Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Коли? До 31 серпня, 11:00-18:00 (крім пн та чт), вт – 11:00-19:00

Скільки? 200 грн (пільговий – 100 грн)

Проєкт "Діалог крізь віки", де сучасне українське мистецтво взаємодіє з класичними творами XIX–XX століть. В центрі уваги – портрети народного художника Михайла Гуйди, який тонко досліджує людську природу.

"Спека"

Де? Ya Gallery Kyiv, вул. Хорива, 49-Б

Коли? До 29 вересня, вт, пт, сб, нд, 11:00–20:00

Скільки? 100 грн

Основа цієї експозиції – архіви творчої пари Володимира та Людмили Лободів, створені у 1970–1990-х роках. На виставці представлені легкі та яскраві твори: живопис, графіка, фото, а також інтерв'ю з авторкою про час і настрої.

"Українки"

Де? Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40-Б

Коли? До кінця серпня, ср-нд, 11:00-18:00

Скільки? 150 грн (пільговий – 100 грн)

Виставка-присвята світовому українському жіноцтву, організована з нагоди 100-річчя Союзу Українок Америки. Експозиція знайомить з історією організації та представляє колекцію творів шістнадцяти українсько-американських художниць.

Ці виставки пропонують унікальні можливості для знайомства з багатогранним світом українського мистецтва – від історії до сучасності. Обирайте ту, що вам до душі, і насолоджуйтесь артсерпнем у Києві!

