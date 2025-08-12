﻿
Дрони ГУР уразили єдине підприємство, що постачає гелій для російських ракет

11 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по «Оренбурзькому гелієвому заводу» в Росії — єдиному підприємству країни, що виробляє критично важливий компонент для ракетної, космічної та авіаційної промисловості.

Місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів та прольоти дронів у районі заводу. Увечері того ж дня влада перекрила ділянку федеральної автодороги М-5 «Урал» поблизу населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі, де розташований об’єкт атаки.

«Оренбурзький гелієвий завод» є одним із найбільших у Європі з річною потужністю переробки близько 15 млрд кубометрів природного газу. Гелій використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості.

Цей завод безпосередньо пов’язаний з російською військовою агресією проти України та є ключовим об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, в селищі Афіпський Краснодарського краю РФ сталася диверсія у військовій частині 90 зенітно-ракетної бригади ППО Росії.

 

 

 

 

 

 

 

